Редкие безухие вараны в Московском зоопарке впервые обзавелись потомством

Москва, , 08:22 — REGNUM В Московском зоопарке впервые в истории у живущих в неволе краснокнижных калимантанских безухих варанов появилось потомство. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе зоопарка, всего на днях вылупились шесть детёнышей у двух разных самок.

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«Прежде ни одному зоопарку не удавалось добиться размножения калимантанских безухих варанов. Кроме того, лишь немногие зоопарки мира могут похвастаться наличием такого уникального вида в своей коллекции», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, добавив, что такие рептилии содержатся только в зоопарках Праги, Будапешта, Нойнкирхена (Германия), а также в двух частных коллекциях в США и Японии.

Новорожденные вараны ведут самостоятельный образ жизни без участия родителей, однако за ними продолжают тщательно наблюдать зоологи. Все молодые особи останутся в Московском зоопарке вплоть до достижения половой зрелости, которая у варанов наступает в возрасте около двух лет.

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В Московский зоопарк вараны поступили на временное содержание после конфискации незаконно ввезенных в страну контрабандных животных из Гонконга в ноябре 2016 года. Помимо шестерых детенышей, сейчас в Московском зоопарке живут еще восемь взрослых особей — два самца и шесть самок.

Добавим, что среди современных рептилий безухий варан является наиболее близким родственником вымерших к концу мелового периода мозазавров. В природе рептилии обитают лишь на северо-западе Борнео. До середины прошлого столетия о калимантанском варане было мало что известно.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле пополнение было и в семействе фламинго, которые содержатся в Московском зоопарке. Всего на свет появилось четыре птенца. А в конце мая — начале июня настоящий беби-бум случился у копытных. Детёныши родились у овцебыков, сычуаньских такинов, дагестанских туров и винторогих козлов.

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