В Харькове выделят средства для помощи больным сахарным диабетом

Харьков, Украина, , 08:06 — REGNUM Больным сахарным диабетом гражданам выделят средства на инсулин в Харькове, заявил первый заместитель харьковского мэра Игорь Терехов, сообщает 10 августа «Укринформ».

По его словам, администрация города выделит порядка 2 млн гривен ($74 тыс.) на закупку инсулина. Заммэра отметил, что проблема с инсулином есть и в других регионах Украины. Также ожидается, что министерство здравоохранения Украины выделит Харькову 22,7 млн гривен ($840 тыс.) на закупку инсулина. Терехов отметил, что ранее правительство выделило Харькову 22,9 млн гривен ($840 тыс.), однако этого достаточно только для 32% больных сахарным диабетом.

Напомним, на Украине также катастрофически не хватает прививок от кори.