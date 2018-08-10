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От забастовки пилотов Ryanair пострадают 55 тыс. европейцев

Общество

До места назначения не смогут добраться 55 тысяч европейцев

От забастовки пилотов Ryanair пострадают 55 тыс. европейцев
Дарья Драй © ИА REGNUM
С чемоданом

Берлин, 10 августа 2018, 08:09 — REGNUM  55 тысяч европейцев пострадают от забастовки пилотов ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, передает телеканал N-TV 10 августа.

Забастовка больше всего коснется жителей Германии — 42 тыс. человек. Авиакомпания отменила уже 400 рейсов, из них 250 в Германию или из немецких аэропортов.

Как сообщало ИА REGNUM, пилоты начали суточную забастовку с 4:01 мск. Они требуют повышения заработной платы и улучшений условий труда.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии началась массовая забастовка пилотов Ryanair

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