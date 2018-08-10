ВЦИОМ: Граждане России стали позитивнее оценивать отношения с Грузией

Москва, , 07:59 — REGNUM Граждане России за последние пять лет стали более позитивно оценивать отношения с Грузией. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые приводит РИА Новости.

Если в 2013 году 22% респондентов считали отношения двух стран напряжёнными, то сегодня такого мнения придерживается лишь 7% опрошенных. При этом количество тех, кто считает, что российско-грузинские отношения находятся в норме, за пять лет увеличилось с 24% до 31%.

Несколько снизилось и число граждан, которые считают отношения двух стран прохладными: сейчас такой ответ дают 29% респондентов против 35% в 2013 году. Доля положительных оценок также увеличилась за пять лет, тем не менее их процент остаётся незначительным: дружественными отношения России и Грузии считают 7% опрошенных (2% в 2013 году), добрососедскими — также 7% (4% в 2013 году).

Уточняется, что опрос проводился 6 августа 2018 года среди 1600 респондентов старше 18 лет.

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