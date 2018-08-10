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В США нашлась ещё одна потерпевшая от Стивена Сигала

Общество

К проверке по делу приступила прокуратура Лос-Анджелеса

В США нашлась ещё одна потерпевшая от Стивена Сигала
Цитата из к/ф «Над законом». Реж. Эндрю Дэвис. 1988. США
Стивен Сигал

Лос-Анджелес, США, 10 августа 2018, 07:42 — REGNUM  Дело о сексуальных домогательствах голливудского актёра Стивена Сигала по-прежнему находится в фокусе внимания американских правоохранителей. Новые обвинения в адрес звезды боевиков поступили 8 августа в полицию Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Об этом пишет портал Deadline.

«Очередное заявление о сексуальных домогательствах Стивена Сигала поступило в полицейский департамент Лос-Анджелеса, разбирательство по делу продолжается», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что к проверке по делу приступила прокуратура Лос-Анджелеса.

Как сообщало ИА REGNUM, голливудского актёра и мастера восточных единоборств обвинили в сексуальных домогательствах уже несколько женщин, в ноябре 2017 года с соответствующим заявлением выступила актриса Порша де Росси, которая состоит в гомосексуальном браке с телеведущей Эллен Дедженерис.

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Напомним, 4 августа актер Стивен Сигал, имеющий гражданство России, был назначен специальным представителем МИД Российской Федерации по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

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Секс-скандалы Голливуда и их последствия
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