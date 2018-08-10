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В американском штате Теннесси впервые за девять лет казнили заключенного

Общество

В конце 2018 года власти штата планируют привести в исполнение еще два смертных приговора

В американском штате Теннесси впервые за девять лет казнили заключенного
Цитата из к/ф «Возврата нет». Реж. Джон Бэдэм. 1990. США
Смертельная инъекция

Нашвилл, США, 10 августа 2018, 07:33 — REGNUM  Власти штата Теннесси в Соединенных Штатах впервые с 2009 года привели в исполнение смертный приговор, сообщает The Tennessean.

По данным издания, приговор был приведен в исполнение 9 августа в отношении Билли Айрика, который был осужден за убийство и изнасилование 7-летней девочки в 1985 году. Мужчине ввели смертельную инъекцию.

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Отмечается, что Айрик стал 133 казненным в Теннесси с 1916 года. В конце 2018 года власти штата планируют привести в исполнение еще два смертных приговора.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в американском штате Невада была отменена смертная казнь, которая должна была состояться впервые с 2006 года. Отсрочку исполнения приговора осуждённый за убийство получил благодаря судебному разбирательству с фармацевтической компанией, являющейся производителем седативного препарата мидазолам.

Читайте подробнее: Первая за 12 лет смертная казнь в штате Невада отменена

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