Ущерб на 1 млн: в Перми осуждена гендиректор управляющей компании

Пермь, , 07:31 — REGNUM В Перми генеральный директор управляющей компании признана виновной в причинении особо крупного ущерба местной теплоснабжающей организации. Злоупотребив доверием, руководитель компании нанесла ущерб более 1 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

В 2015—2016 годах, находясь на руководящей должности в управляющей компании, женщина умышлено не перечисляла деньги теплоснабжающей сетевой компании. При этом средства на оплату потреблённых населением ресурсов на счете УК имелись, поскольку жители исправно платили по квитанциям. Но гендиректор тратила финансовые средства по своему усмотрению, в частности, на выдачу заработной платы сотрудникам, на содержание и текущий ремонт жилого фонда.

За ущерб и злоупотребление директор получила условный срок в два года. На это же время ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Приговор в законную силу не вступил.