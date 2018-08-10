В Китае полиция раскрыла банду торговцев марихуаной и изъяла весь «урожай»

Ханчжоу, Китай, , 05:38 — REGNUM Банда, предположительно занимавшаяся производством наркотиков, состоящая из трех человек, была повязана за транспортировку наркотиков, сообщили власти провинции Чжэцзян на востоке Китая, передает 9 августа агентство Синьхуа.

Глава банды по фамилии Ма был как дельцом, так и потребителем своего же товара. Он привлек внимание местной полиции в начале 2018 года, после чего полиция выявила, что он занимался поставками наркотиков из провинции Хубэй.

Полиция проследила за всей цепочкой поставки наркотиков от Чжэцзяна до Хубэя и задержала банду Ма, состоящую из трех человек, 30 июля 2018 года. Было найдено более 100 растений марихуаны в квартире, которую он снимал в городе Хунху провинции Хубэй. Весь «урожай», состоящий из более чем пяти килограммов листьев марихуаны, был изъят полицией. Возбуждены уголовные дела.

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