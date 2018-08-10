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На австралийском пляже обнаружили зуб огромной доисторической акулы

Общество

Семисантиметровый зуб принадлежал вымершей акуле вида Carcharocles angustidens, которая проживала в океане около 25 миллионов лет назад

Мельбурн, Австралия, 10 августа 2018, 05:40 — REGNUM  Австралиец нашел на пляже несколько зубов гигансткой доисторической акулы, сообщили ученые порталу phys.org.

Сообщается, что Филипп Мьюллали ходил по району пляжа, на котором ранее обнаруживались древние ископаемые, в 100 километрах от Мельбурна.

«Я ходил по пляжу в поисках ископаемых, обернулся и увидел нечто блестящее в булыжнике, а потом заметил торчащий на четверть зуб», — заявил он.

Он сообщил о находке ученым, которые подтвердили, что этот семисантиметровый зуб принадлежал вымершей акуле вида Carcharocles angustidens, которая проживала в океане около 25 миллионов лет назад. Такая акула могла достигать более девяти метров в в длину, что вдвое длинней большой белой акулы.

Как сообщало ИА REGNUM, палеонтологическая экспедиция, проходившая в Пермском крае, обнаружила крупный бивень трогонтериевого слона и останки костей первобытного бизона. Находки будут выставлены в Музее пермских древностей в конце 2018 года.

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Палеонтология
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