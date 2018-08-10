На юге Китая задержаны десятки подозреваемых в трансграничной наркоторговле

Санья, Китай, , 05:31 — REGNUM Полиция провинции Хайнань на самом юге Китая задержала 21 подозреваемого в трансграничной торговле наркотиками, изъяв у них 11,7 кг героина, сообщает 9 августа агентство Синьхуа.

Полиция города Санья также изъяла 190 граммов метамфетамина, шесть автомобилей, используемых для транспортировки запрещенных веществ, а также 74,1 тыс. юаней (около $10 854) наличными, вырученные от продажи наркотиков.

Расследование этого дела длится с 2017 года, полиция выяснила, что подозреваемые перевозили наркотики в Хайнань из-за рубежа огромными партиями. В июле полиция начала рейды в нескольких городах провинции, которые привели к нынешним задержаниям. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, Высший народный суд провинции Гуандун привел в исполнение три смертных приговора изготовителям и торговцам наркотиков. Одним из казненных оказался бывший партийный глава «наркодеревни» Бошэ Цай Дунцзя.

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