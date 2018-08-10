Пятница, 10 Августа 2018 года
07:00:04 МСК

На юге Китая задержаны десятки подозреваемых в трансграничной наркоторговле

Общество

Изъяты героин, метамфетамин и транспорт для перевозки «зелья»

Санья, Китай, 10 августа 2018, 05:31 — REGNUM  Полиция провинции Хайнань на самом юге Китая задержала 21 подозреваемого в трансграничной торговле наркотиками, изъяв у них 11,7 кг героина, сообщает 9 августа агентство Синьхуа.

Полиция города Санья также изъяла 190 граммов метамфетамина, шесть автомобилей, используемых для транспортировки запрещенных веществ, а также 74,1 тыс. юаней (около $10 854) наличными, вырученные от продажи наркотиков.

Расследование этого дела длится с 2017 года, полиция выяснила, что подозреваемые перевозили наркотики в Хайнань из-за рубежа огромными партиями. В июле полиция начала рейды в нескольких городах провинции, которые привели к нынешним задержаниям. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, Высший народный суд провинции Гуандун привел в исполнение три смертных приговора изготовителям и торговцам наркотиков. Одним из казненных оказался бывший партийный глава «наркодеревни» Бошэ Цай Дунцзя.

Читайте ранее в этом сюжете: На юге Китая казнен бывший первый секретарь «метамфетаминовой деревни»

Читайте развитие сюжета: В Китае полиция раскрыла банду торговцев марихуаной и изъяла весь «урожай»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить