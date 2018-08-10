На улицу? Четыре семьи лишились жилья за долги нижегородской застройщицы

Саров, Нижегородская область, , 05:03 — REGNUM При банкротстве жительницы Сарова (Нижегородская область), выступавшей застройщиком 20-квартирного дома в Подмосковье, без единственного жилья остались четыре московские семьи. Сейчас они пытаются не только в суде отстоять крышу над головой, но и взывают к помощи через открытое письмо в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ. Первый арбитражный апелляционный суд оставил без движения апелляционную жалобу четырёх пострадавших до 31 августа 2018 года, дав время устранить недочёты, пишет корреспондент ИА REGNUM.

Заявители пытаются обжаловать определение Арбитражного суда Нижегородской области от 20 июля 2018 года, которым было отклонено требование признать торги недействительными, действия организатора торгов незаконными и признать недействительным договор купли-продажи недвижимого имущества, заключённый по результатам этих торгов. В апелляционный жалобе были обнаружены недочёты, которые заявителям предложили устранить.

Семьи являются конкурсными кредиторами жительницы Сарова Анны Агошковой. С июня 2016 года она является банкротом и в отношении имущества начата процедура реализации. Ранее Агошкова выступала застройщиком 20-квартирного дома в СНТ «Дары природы» в Ленинском районе Московской области. К моменту банкротства должника права собственности в форме доли оформили не все покупатели, часть покупателей квартир не успела этого сделать.

«Моего отца, пенсионера-инвалида и еще пять семей оставляют, фактически уже оставили, без жилья (квартиры в Москве), его просто отобрали по процедуре банкротства застройщика», — эмоционально пишут в своём открытом обращении в прокуратуру и следователям пострадавшие, добавляя, что «фактически мы БОМЖИ!», «ребёнок-инвалид, пенсионеры-инвалиды и матери-одиночки — вот такой состав!»

В материалах дела в качестве истцов, оспаривающих результаты торгов, между тем выступают только четыре семьи.

Инициатором дела о банкротстве Анны Агошковой стала жительница Ленинградской области, которой та задолжала 1,6 млн рублей. На момент признания банкротом в июне 2016 года за Агошковой были зарегистрированы 19/25 доли в праве на недвижимое имущество: участок для садоводства общей площадью 600 кв. м; жилое строение общей площадью 1 730 кв. м без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке и ещё ряд объектов. После того как в отношении Агошковой была введена процедура реализации имущества, были объявлены публичные торги. Договор купли-продажи был заключён 1 ноября 2017 года с ООО «Консалтинг-Спектр». Последнее создано в Нижнем Новгороде в мае 2016 года путём реорганизации одноимённого ЗАО. Единственный участник и гендиректор ООО — Ольга Стенякина. Учредителями ЗАО были Анастасия Майорова и Леонид Калин.

В марте 2018 года семьи, вложившиеся в строительство дома в Подмосковье, доли в праве на который и были проданы с торгов, попытались оспорить их результаты. В иске они также просили признать победителями те семьи, что в итоге остались без жилья, так как все они также были участниками торгов. Суд отклонил требование, указав, что победителем признан участник, предложивший наибольшую сумму.

Одновременно с этим в Щербинском районном суде Москвы некоторые пострадавшие семьи пытались закрепить за собой право собственности на спорное имущество. Например, в последний день торгов в суд поступило решение суда по одному из таких дел, в котором за покупателем был признан переход права собственности по договору купли-продажи от 31 января 2011 года «на 1/50 долю земельного участка и жилого строения». Суд назвал действия «отклонением от добросовестного поведения», так как решение районного суда было вынесено в мае, а предоставлено в Арбитражный суд Нижегородской области только в сентябре. Позднее решение первой инстанции — Щербинского суда было отменено.

В конечном итоге Арбитражный суд Нижегородской области в июле 2018 года отказал в «признании торгов недействительными, признании незаконным решения организатора торгов ООО «Кредитный консультант» оформленное протоколом о результатах проведения открытых торгов» и признании недействительным договора купли-продажи имущества должника. Решение в законную силу не вступило, обжалуется в Первом арбитражном апелляционном суде. 6 августа 2018 года вторая инстанция оставила без движения до 31 августа 2018 года жалобу в связи с недочётами.