Оставшихся без зарплаты костромичей ждут не дождутся в СКР

Кострома, , 03:43 — REGNUM Более 100 работников трех костромских строительных организаций, вызванные в органы следствия в связи с невыплатой им зарплаты, не являются, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Костромской области.

Речь идет о сотрудниках трех фирм, принадлежащих одному их депутатов Костромской областной Думы, который стал фигурантом уголовного дела из-за невыплаты зарплат. Пока он считается подозреваемым. Фирмы, которыми он руководит — ООО ИСПО «Костромагорстрой», ООО «Костромастроймастер» и ООО ПИ «Костромагорстрой».

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 145.1 УК России. В ходе его расследования потерпевшими признаны более 200 сотрудников перечисленных фирм. Задолженность уже частично погашена — на сумму свыше 37 млн рублей. Но есть те, кто так и не явился для проведения следственных действий.

«Несмотря на принятые следствием меры более 100 работников указанных организаций, оповещенных о явке на следственные действия, в органы следствия не явились, о причинах своей не явки следователям не сообщили», — сообщили в пресс-службе.

В СКР подчеркнули, что из-за неявки работников строительных фирм расследование затягивается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата областного парламента Александра Бушина — генерального директора ООО «Гигиена-Сервис» и ООО «Гигиена-Сервис Мед». Дело инициировано из-за невыплаты зарплат.

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