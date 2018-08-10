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Заголовки, сайты, люди, или Как в Новосибирске прошёл форум для журналистов

Общество

О том, как встретились федеральные спикеры и региональные СМИ

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Заголовки, сайты, люди, или Как в Новосибирске прошёл форум для журналистов
Анна Алябьева © ИА REGNUM
В Новосибирске прошёл «Инфорум» для журналистов и блогеров

Новосибирск, 10 августа 2018, 16:00 — REGNUM  В Новосибирске прошёл региональный медиафорум журналистов «Инфорум». К участию в мероприятии, организованном Союзом журналистов России, приглашались журналисты, блогеры, медиаменеджеры, редакторы и руководители СМИ.

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«Инфорум» в Новосибирске проходил в здание правительства Новосибирской области
Анна Алябьева © ИА REGNUM
«Инфорум» в Новосибирске проходил в здание правительства Новосибирской области

Не обошлось и без представителей власти.

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Врио первого заместителя главы региона Юрий Петухов
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Врио первого заместителя главы региона Юрий Петухов

Хотя в программе мероприятия значилось вступительное слово временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, от его имени участников приветствовал врио первого заместителя главы региона Юрий Петухов.

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Спикеры
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Спикеры

К утру 9 августа регистрация на медиафорум была закрыта из-за огромного числа желающих. Однако на самом «Инфоруме» участников было не так уж и много — зал на 400 мест, предоставленный организаторам в правительстве Новосибирской области, был заполнен лишь наполовину.

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Гости из Томской области на «Инфоруме» в Новосибирске
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Гости из Томской области на «Инфоруме» в Новосибирске

Интерактив длился с 10 утра и до 19 вечера. И с каждым часом желающих послушать спикеров оставалось всё меньше.

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Участники «Инфорума»
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Участники «Инфорума»

Тем не менее многие представители региональных СМИ задавали вопросы федеральным и местным спикерам, а некоторые даже вступали с ними в дискуссию.

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Заместитель главного редактора Russia Beyond Глеб Федоров
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Заместитель главного редактора Russia Beyond Глеб Федоров

В завершении «Инфорума» выступил вице-президент Международной евразийской академии телевидения, радио и печати Кипрас Мажейка. Своё выступление он завершил советом изучать современную интернет терминологии, чтобы быть в теме и на одном уровне с современной аудиторией.

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Читайте ранее в этом сюжете: Союз журналистов России готовит поправки в закон о СМИ

regnum author Анна Алябьева
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