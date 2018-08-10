Столичные власти выбьют у «Дома-2» почву из-под ног

Москва, , 02:10 — REGNUM Департамент городского имущества Москвы подписал распоряжение об изъятии земельных участков в месте съемок телешоу «Дом-2». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте столичной мэрии.

Согласно распоряжению, земли изымаются под строительство дороги Марьино — Саларьево. Отмечается, что собственников земли уведомят об изъятии участков в ближайщие семь дней.

Напомним, о строительстве автодороги из Саларьево в Марьино и об изъятии земель у съемочной площадки «Дома-2» стало известно в июле 2018 года. Власти Москвы отмечают, что собственник этих земель — фирма «ЕТК-Инвест» — получит денежную компенсацию либо другой земельный участок.

Как сообщало ИА REGNUM, большое количество пользователей соцсетей обрадовалось новостям о грядущем сносе площадки «Дома-2». Часть пользователей иронично подмечало, что таким образом столичный мэр Сергей Собянин расположил к себе многих жителей Москвы.

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