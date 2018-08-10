Такие похожие, но с разной судьбой: о памятниках конструктивизма в Сибири

Анна Алябьева, , 07:39 — REGNUM

Мэрия Новосибирска не будет вмешиваться в разбирательства, которые происходят сегодня вокруг здания первого звукового кинотеатра «Металлист». Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть на еженедельной пресс-конференции 9 августа.

«Выступать третейским судьёй у меня нет полномочий. У меня есть определённые ограничения в законодательстве, поэтому мэрия, как вы видите, активной какой-то позиции не занимает», — заявил он, отметив, что объект был продан и много лет находился в частной собственности.

Напомним, что 1 августа здание первого звукового кинотеатра Новосибирска было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия.

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Что не помешало владельцу здания и земельного участка под ним 2 августа начать снос кинотеатра. Спустя несколько часов, когда уже были разрушены стены и перекрытия большого зала, общественным активистам, полиции и чиновникам удалось на время остановить демонтаж здания. Не тронутой пока осталась фасадная часть кинотеатра.

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И это оставляет надежду на спасение памятника конструктивизма в Новосибирске. Принять решение о включении его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России либо об отказе во включении его в этот реестр управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области планирует до 31 июля 2019 года. К этому времени должна быть проведена государственная историко-культурная экспертиза кинотеатра «Металлист».

Тем временем «близкий родственник» новосибирского «Металлиста» кинотеатр «Коммунар» в Новокузнецке имеет статус объекта культурного наследия народов России регионального значения с 2007 года. Это следует из постановления коллегии администрации Кемеровской области от 20 декабря 2007 года.

И «Металлист», и «Коммунар» строились с использованием повторного проекта, что явно просматривается в их внешнем сходстве.

Кинотеатр «Коммунар» был построен в 1933 году на проспекте Металлургов, 18. Архитектором, согласно постановлению, значится Герхард Козель (хотя некоторые краеведы сомневаются, что архитектором этого здания был именно он).

Здание новокузнецкого «Коммунара», который также называют первым звуковым кинотеатром Кузбасса, а то и Сибири, как и новосибирского «Металлиста», пережило несколько реконструкций. После этого не только внешний облик стал отличать этих «братьев», но и судьба.

Здание кинотеатра «Металлист» зимой 1995 года перешло из муниципальной в частную собственность по договору купли-продажи — за 205 млн 350 тыс. рублей. И затем переходило из одних частных рук в другие.

Новокузнецкий «Коммунар» весной 2004 года был приватизирован, а в 2014 году перешёл в муниципальную собственность.

Сегодня «Коммунар» является украшением проспекта Металлургов в Новокузнецке и объектом культурного наследия, а «Металлист» — на грани исчезновения.

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