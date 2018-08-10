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Родители первой леди США стали гражданами США

Общество

На вопрос «каково это, стать американцами», Кнавсы ответили «спасибо»

Нью-Йорк, США, 10 августа 2018, 01:45 — REGNUM  Родители Меланьи Трамп, супруги президента США Дональда Трампа, получили американское гражданство, сообщает ABC News.

Сообщается, что Виктор и Амалия Кнавс приняли присягу гражданина США на церемонии в Нью-Йорке. Отмечается, что, когда чета Кнавсов вышла из здания департамента внутренней безопасности США, к ним подошел корреспондент и задал вопрос — каково это, стать американцами? В ответ Кнавсы ответили «спасибо».

Напомним, Меланья Трамп (в девичестве Кнавс) родилась в 1970 году в Словении, тогда входившей в состав Югославии. Вместо обучения в высшем учебном заведении Меланья выбрала карьеру фотомодели. В 1996 году переехала в Нью-Йорк. В 2005 году Меланья вышла замуж за Дональда Трампа, а в 2006 году стала гражданкой США.

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