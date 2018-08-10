Суд Москвы оставил экстремистку Павликову под арестом

Москва, , 01:32 — REGNUM Арест Анны Павликовой, активистки ультраправого движения «Новое величие», продлен до 13 сентября, сообщает РАПСИ.

Решение вынес Дорогомиловский суд Москвы. Анастасия Татаруля, пресс-секретарь суда, заявила:

«Постановлением от 9 августа срок содержания под стражей в отношении Павликовой продлён до 13 сентября 2018 года».

Напомним, девять активистов «Нового величия» были арестованы в марте 2018 года по обвинению в организации экстремистского сообщества. На допросе лидер движения объявил, что в его планах — установить в стране новый порядок.

Павликовой исполнилось 18 лет уже в период расследования уголовного дела. Она находится в СИЗО, но защита считает, что ей нужно изменить меру пресечения по состоянию здоровья.

Читайте ранее в этом сюжете: Верховный суд России пересмотрит дело 18-летней экстремистки