В детсадах и школах заработают «утренние фильтры»

Москва, , 00:45 — REGNUM Ежедневные осмотры детей в школах и детских садах будут проводиться в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, пишет газета «Известия».

Соответствующее постановление подписано главным санитарным врачом России Анной Поповой. Процедура «утренних фильтров» будет проводиться ежедневно — медицинским работником или учителем. Педагогов для этого обучат сотрудники Роспотребнадзора.

Осмотры будут проводиться по утрам — пока не ушли родители воспитанников детских садов. Нововведение начнет работать уже в сентябре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Севастополе разгорелся скандал из-за заболевших в детском саду №90 детей. Власти не признают, что ребята заболели менингитом.

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