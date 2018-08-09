Суд назначил присяжных и дату заседания по делу об убийстве Олеся Бузины

Киев, , 23:56 — REGNUM Шевченковскйи суд Киев определился с именами пяти присяжных, которые будут рассматривать дело об убийстве известного украинского писателя и журналиста Олеся Бузины, сообщило 9 августа «Радио Свобода».

Трое присяжных будут основными, а двое — запасными.

Очередное заседание по делу об убийстве писателя пройдёт 21 августа.

Напомним, автор многочисленных книг и публицистических статей о политической истории Украины Олесь Бузина был убит во дворе своего дома 16 апреля 2015 года. Незадолго до убийства данные писателя были внесены на сайт «Миротворец», где люди, близкие к МВД Украины, публикуют персональные денные всех инакомыслящих.

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