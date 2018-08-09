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СБУ проведет антитеррористические учения в Закарпатье

Общество

Силовики предупредили о возможном ведении особого режима в некоторых районах

СБУ проведет антитеррористические учения в Закарпатье
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
СБУ

Ужгород, Украина, 9 августа 2018, 23:30 — REGNUM  На территории трех районов Закарпатской области Украины пройдут антитеррористические учения, заявили 9 августа в пресс-службе закарпатского областного управления СБУ.

Условия учений будут максимально приближены к реальным, в учениях будут участвовать различные структуры — полиция, нацгвардия, ВСУ, пограничники, спасатели, представители местной власти и другие.

На отдельных территориях Великоберезнянского, Перечинского и Ужгородского районов могут временно ввести особый режим, подразумевающий проверку документов и запрет на передвижение.

Напомним, ранее подобные учения прошли в Полтавской области и на временно оккупированных Украиной территориях ЛНР.

Читайте подробнее: СБУ объявила о начале учений в Полтавской и Луганской областях

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Военные учения
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