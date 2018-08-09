СБУ проведет антитеррористические учения в Закарпатье

Ужгород, Украина, , 23:30 — REGNUM На территории трех районов Закарпатской области Украины пройдут антитеррористические учения, заявили 9 августа в пресс-службе закарпатского областного управления СБУ.

Условия учений будут максимально приближены к реальным, в учениях будут участвовать различные структуры — полиция, нацгвардия, ВСУ, пограничники, спасатели, представители местной власти и другие.

На отдельных территориях Великоберезнянского, Перечинского и Ужгородского районов могут временно ввести особый режим, подразумевающий проверку документов и запрет на передвижение.

Напомним, ранее подобные учения прошли в Полтавской области и на временно оккупированных Украиной территориях ЛНР.

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