«Отказали детям в питании»: СКР проверяет свердловских чиновников

Екатеринбург, , 22:20 — REGNUM В Екатеринбурге чиновники отказались помочь многодетной семье с приобретением специального питания. Об этом сообщает телеканал НТВ.

По сведениям этого СМИ, инцидент произошёл в Чкаловском районе. В многодетной семье у некоторых детей редкое генетическое заболевание — фенилкетонурия. При нём показана особая диета, практически исключающая белок. Мяса и молока нельзя. Пищевая промышленность выпускает заменители колбас, сыров, молока. Их можно. Но найти этот товар возможно не везде и стоит он в разы дороже, чем обычные продукты питания.

Многодетной семье такие продукты не по карману. Женщина обратилась за помощью к чиновникам. Но получила отписки. После этого она написала в прокуратуру.

При этом данная семья не единственная, кому отказали свердловские чиновники. Одной из свердловчанок пришлось взять кредит, чтобы купить своей дочери диетическое питание. Если чиновники не помогут, то в следующий раз она вряд ли сможет его приобрести.

Добавим, в некоторых других регионах чиновники помогают таким семьям. На Урале же этого пока нет. Ситуацией уже заинтересовались в СКР. Свердловское областное управление начало доследственную проверку. В ходе неё предстоит выяснить, все ли меры приняли свердловские чиновники для того, чтобы помочь детям с врождёнными заболеваниями.

Получить комментарий свердловского минздрава пока не удалось.