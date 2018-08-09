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«Отказали детям в питании»: СКР проверяет свердловских чиновников

Общество

В многодетной семье у детей — редкое генетическое заболевание. Необходима диета с низким содержанием белка, но соответствующие продукты питания очень дорогие. Жительница Чкаловского района Екатеринбурга обратилась за помощью в свердловский минздрав, но там помочь не смогли

«Отказали детям в питании»: СКР проверяет свердловских чиновников
Следственный комитет Российской Федерации

Екатеринбург, 9 августа 2018, 22:20 — REGNUM  В Екатеринбурге чиновники отказались помочь многодетной семье с приобретением специального питания. Об этом сообщает телеканал НТВ.

По сведениям этого СМИ, инцидент произошёл в Чкаловском районе. В многодетной семье у некоторых детей редкое генетическое заболевание — фенилкетонурия. При нём показана особая диета, практически исключающая белок. Мяса и молока нельзя. Пищевая промышленность выпускает заменители колбас, сыров, молока. Их можно. Но найти этот товар возможно не везде и стоит он в разы дороже, чем обычные продукты питания.

Многодетной семье такие продукты не по карману. Женщина обратилась за помощью к чиновникам. Но получила отписки. После этого она написала в прокуратуру.

При этом данная семья не единственная, кому отказали свердловские чиновники. Одной из свердловчанок пришлось взять кредит, чтобы купить своей дочери диетическое питание. Если чиновники не помогут, то в следующий раз она вряд ли сможет его приобрести.

Добавим, в некоторых других регионах чиновники помогают таким семьям. На Урале же этого пока нет. Ситуацией уже заинтересовались в СКР. Свердловское областное управление начало доследственную проверку. В ходе неё предстоит выяснить, все ли меры приняли свердловские чиновники для того, чтобы помочь детям с врождёнными заболеваниями.

Получить комментарий свердловского минздрава пока не удалось.

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Проблемы многодетных семей
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