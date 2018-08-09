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Пассажиропоток между Украиной и Крымом увеличился на треть

Общество

Украинское министерство опубликовало свежие данные

Пассажиропоток между Украиной и Крымом увеличился на треть
0532-2008

Киев, 9 августа 2018, 22:24 — REGNUM  По сравнению с июнем 2018 года число пересечений границы с Крымом, увеличилось на 35,76%, заявили в пресс-службе украинского министерства по вопросам «временно оккупированных территорий» 9 августа на официальной странице ведомства.

Всего в течение июля 2018 года границу Херсонской области Украины с Россией пересекли 349 528 человек и 53 276 транспортных средств.

Напомним, за первое полугодие 2018 года украинские граждане пересекли границу с Крымом 519 тыс. раз.

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