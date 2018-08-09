Четверг, 9 Августа 2018 года
21:34:05 МСК

МВД Украины: Убийство «ветерана АТО» в Бердянске было заказным

Общество

В нацполиции рассматривают различные версии произошедшего

Бердянск, Украина, 9 августа 2018, 21:25 — REGNUM  Следы заказчиков убийства бывшего боевика «АТО» Виталия Олешко ведут за пределы Запорожской области, заявил первый заместитель председателя нацполиции Вячеслав Аброськин 9 августа на совещании в Бердянске, сообщила пресс-служба ведомства.

По словам чиновника, следствие устанавливает всех причастных к убийству, и скоро все они будут задержаны.

Напомним, 31 июля в Бердянске Запорожской области Виталий Олешко, известный под позывным Сармат, был убит из обреза двумя выстрелами в спину. Позже полиция задержала подозреваемых. Один из них — бывший член банды «Торнадо».

Читайте также: В Лукьяновском СИЗО Киева «герои АТО» устроили бунт

Читайте ранее в этом сюжете: «Ветерана АТО» в Бердянске застрелил коллега

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организованная преступность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить