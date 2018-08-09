МВД Украины: Убийство «ветерана АТО» в Бердянске было заказным

Бердянск, Украина, , 21:25 — REGNUM Следы заказчиков убийства бывшего боевика «АТО» Виталия Олешко ведут за пределы Запорожской области, заявил первый заместитель председателя нацполиции Вячеслав Аброськин 9 августа на совещании в Бердянске, сообщила пресс-служба ведомства.

По словам чиновника, следствие устанавливает всех причастных к убийству, и скоро все они будут задержаны.

Напомним, 31 июля в Бердянске Запорожской области Виталий Олешко, известный под позывным Сармат, был убит из обреза двумя выстрелами в спину. Позже полиция задержала подозреваемых. Один из них — бывший член банды «Торнадо».

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