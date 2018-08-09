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В школах Узбекистана внедрят обязательное обучение шахматам

Общество

Со временем все школы республики будут охвачены программами обучения шахматам

Ташкент, 9 августа 2018, 21:14 — REGNUM  В рамках пилотного проекта в 150 школ Узбекистана будет внедрена обязательная программа обучения шахматам, сообщает 9 августа издание «Газета.uz» со ссылкой на постановление президента республики Шавката Мирзиёева.

Министерство народного образования Узбекистана совместно с Федерацией шахмат должны до 20 августа утвердить учебные программы по обучению шахматам. Планируется, что со временем все школы республики будут охвачены этими программами.

Как сообщало ИА REGNUM в феврале президент Узбекистана предложил включить шахматы в школьную программу. В начале июня на тот момент действующий президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что родиной шахмат является Узбекистан.

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