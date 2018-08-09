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Экс-президент Украины страдает от неразделенной любви к пчелам

Общество

Ющенко даже не надеется на понимание окружающих

Киев, 9 августа 2018, 21:32 — REGNUM  Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает бездарями тех, кто называет его «пасечником», заявил политик 9 августа в интервью изданию «Украинская правда».

«Они мелкие, но они думают, что они оригинальные. <…> Когда я говорю о пчеловодстве как об украинской сакральной духовной теме, они этого не понимают, и я не надеюсь, что поймут», — посетовал Ющенко.

Экс-президент отметил, что утешение он находит в одиночестве, в которое погружается со временем.

Напомним, в конце июня 2018 года Виктор Ющенко заявил, что украинской нацией является примерно половина населения страны, а вторая — это малороссы, гопники и «титушки».

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