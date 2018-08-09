Экс-президент Украины страдает от неразделенной любви к пчелам

Киев, , 21:32 — REGNUM Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает бездарями тех, кто называет его «пасечником», заявил политик 9 августа в интервью изданию «Украинская правда».

«Они мелкие, но они думают, что они оригинальные. <…> Когда я говорю о пчеловодстве как об украинской сакральной духовной теме, они этого не понимают, и я не надеюсь, что поймут», — посетовал Ющенко.

Экс-президент отметил, что утешение он находит в одиночестве, в которое погружается со временем.

Напомним, в конце июня 2018 года Виктор Ющенко заявил, что украинской нацией является примерно половина населения страны, а вторая — это малороссы, гопники и «титушки».

Читайте также: Украинская нация — это примерно половина населения страны — экс-президент