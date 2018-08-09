Прогулки — раз в месяц: как ветеран войны выживает в челябинской хрущёвке

Челябинск, , 20:42 — REGNUM В Челябинске дочь 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Кабановского добивается для него нового жилья. Пожилой человек может передвигаться лишь в инвалидной коляске, а хрущёвка для этого не предназначена.

В армию Иван Моисеевич был призван в 1942 году, как исполнилось 18 лет. Последние годы жил в Курганской области. Но в 2015 году умерла его супруга. После этого у него начались проблемы со здоровьем. Из своего дома в селе Целинном Курганской области пришлось переехать в Челябинск, к дочери. Там ему сделали сложную операцию и ампутировали ногу.

Сейчас ветеран может передвигаться только в инвалидной коляске. Хрущёвка, в которой он живёт, для этого не предназначена. Добиться же улучшения жилищных условий не удалось. Чиновники посчитали, что, переехав из частного дома в деревне в хрущёвку мегаполиса, Иван Моисеевич уже улучшил свои условия проживания.

О проблеме ветерана войны местные жители рассказали на одном из интернет-порталов. Их петиция была адресована президенту России Владимиру Путину, председателю правительства страны Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. В ней кратко описана история проблем ветерана. Неравнодушные люди понимают, каково ветерану в инвалидной коляске в малогабаритной двухкомнатной хрущёвке. Ни пообедать нормально, ни помыться, ни справить естественные потребности. О прогулках и говорить не приходится, они случаются примерно раз в месяц, когда появляется возможность вынести коляску из квартиры.

О ситуации, в которой оказался ветеран, сообщили и местные СМИ. Новости вызвали широкий резонанс. На форумах и в соцсетях граждане даже предлагают скинуться на новое жильё Ивану Моисеевичу.

Не остались в стороне и правоохранительные органы. Сегодня, 9 августа, о начале проверки объявила прокуратура. Свою доследственную проверку начал и Следственный комитет.