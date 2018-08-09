В Казахстане построят академию фигурного катания имени Дениса Тена

Алма-Ата, Казахстан, , 20:28 — REGNUM Министерство культуры и спорта Казахстана планирует открыть академию фигурного катания имени Дениса Тена, сообщает 9 августа издание Informburo со ссылкой на мать убитого фигуриста Оксану Тен.

Она добавила, что акимат (администрация) Алма-Аты взял на себя обязательства по проведению ежегодного международного турнира по фигурному катанию памяти спортсмена. Кроме того, власти города займутся организацией установки памятника Денису Тену на месте его гибели.

Для реализации планов по увековечиванию памяти известного фигуриста идет регистрация специального общественного фонда. Ведется также работа по написанию книги о фигуристе.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Алма-Ате состоялось объединенное заседание коллегии МВД Казахстана и России, после которого министр внутренних дел республики Калмуханбет Касымов рассказал о поимке подозреваемых в убийстве Дениса Тена.

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