В Таджикистане пенсионерка за свой счет построила автомобильный мост

Душанбе, , 19:54 — REGNUM В Аштском районе Согдийской области Таджикистана вчера, 8 августа, был сдан в эксплуатацию новый автомобильный мост, который был построен на деньги местной жительницы. Об этом сегодня, 9 августа, сообщают таджикистанские СМИ.

Известно, что Турсунбиби Одибоева копила свою пенсию и решила потратить свои деньги на строительства нового моста. На ее средства был построен мост в 13 метров длиной и в 5 шириной. Он соединил районный центр Ашта и кишлаки Муломир и Кулиходжа. На его строительство пенсионерка потратила 40 тыс. сомони, что эквивалентно 270 тысячам рублей.

Глава Аштского района поблагодарил Турсунбиби Одибоеву за внесенный вклад в развитие района и на церемонии открытия автомобильного моста вручил ей памятный подарок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, средняя пенсия в Таджикистане составляет 301 сомони (2 032 рубля). Стоит отметить, что в последнее время в таджикистанких средствах массовой информации все чаще появляются сообщения о том, что пенсионеры решают потратить свои накопления на строительство объектов инфраструктуры.

Как правило, на эти цели они тратят деньги, собранные для совершения хаджа — паломничества к святыням ислама, — отказавшись от него в пользу идеи благоустройства своего района.

Аналогичный случай произошел месяц назад. 5 июля тожественно был открыт автомобильный мост в кишлаке Метк района Деваштич (бывший Кистакуз) Согдийской области Таджикистана. Он также был построен на деньги 80-летней местной жительницы Махтоб Фозиловой, которая копила средства на хадж, но в последний момент решила потратить сбережения на строительство моста.