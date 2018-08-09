Антикоррупционное ведомство Казахстана: поборы в школах – не коррупция

Астана, , 19:42 — REGNUM В Казахстане сборы денег с родителей в школах воспринимаются как коррупционные правонарушения, однако они таковыми не являются, заявил глава департамента антикоррупционной политики агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции Данияр Сабирбаев. Об этом 9 августа сообщает издание InformBuro.

Глава департамента отметил, что в основном жители Казахстана выступают против коррупции, но когда дело доходит до собственных интересов граждан, то многие затрудняются ответить на этот вопрос.

«В таком случае нам всем нужно будет интересы общего поставить выше своих частных, личностных», — добавил Сабирбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в восьми регионах Казахстана произошла перестановка руководителей территориальных департаментов антикоррупционной службы.

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