Ярославский депутат-онколог хочет помочь жене президента Сирии

Ярославль, , 19:11 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля, врач-онколог Дмитрий Петровский предложил жене президента Сирии Асме Асад медицинскую помощь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Врач из Ярославля считает, что провести операцию по лечению рака молочной железы лучше в красивом волжском городе, где выздоровление пройдет быстрее. Сделать ее он готов совершено бесплатно. Правда, напрямую выйти с таким предложением на супругу президента Сирии Дмитрий Петровский не смог, поэтому отправил соответствующее письмо в МИД России.

«Я этим занимаюсь больше 20 лет, являюсь доктором медицинских наук, врачом-онкологом, который специализируется на лечении рака молочной железы, автор патентов, собственных методик операций. Насколько я знаю, у Асмы случай несложный, но всегда лечение представляет собой загадку, и любой несложный случай может оказаться сложным», — сказал Дмитрий Петровский изданию «ЯрНьюс».

Врач-депутат уточнил, что если руководство клинической онкологической больницы всё же не согласится провести операцию бесплатно, то он оплатит ее сам, так как Сирия является дружественной России страной. Ранее Дмитрий Петровский прославился тем, что растоптал свой айпад в ответ на санкции США.