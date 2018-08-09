«Узбекские авиалинии» запустили рейс Ташкент — Владивосток

Ташкент, , 18:21 — REGNUM Национальная авиакомпания «Узбекские авиалинии» запускает с 15 сентября регулярный рейс Ташкент — Владивосток, сообщили 9 августа в пресс-службе компании.

Самолеты будут летать раз в неделю, по субботам. Из Ташкента самолет будет вылетать в 8:30, прибывать во Владивосток в 20:10. Обратный рейс вылетает в 22:00, прилетает в Ташкент в 00:40.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновила авиарейсы по маршруту Москва (Домодедово) — Карши. Стоимость билетов составляет около 18 тыс. рублей.

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