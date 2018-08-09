Писательница Ницой возмущена присутствием детей Донбасса в лагерях Украины

Киев, , 18:14 — REGNUM Русофобская украинская детская писательница Лариса Ницой считает, что в детских летних лагерях, которые находятся на украинской территории, не должны отдыхать дети беженцев из Донбасса. Об этом она заявила сегодня, 9 августа, в эфире телеканала ZIK.

Ницой возмутилась тем фактом, что в летних детских лагерях на Украине совместно отдыхают дети с «оккупированных территорий» и дети «бойцов АТО».

«И в этих лагерях дети, я извиняюсь, сепаров рассказывают детям бойцов АТО, что они хохлы, что Москва — это «страна forever», — заявила Ницой и потребовала от Службы безопасности Украины разобраться с этим.

Ницой утверждает, что она располагает «реальными фактами» того, что в украинских детских лагерях отдыхают «прославляющие Россию» дети. При этом каких-то конкретных примеров Ницой не привела.

Украинским спецслужбам следует разобраться с этой ситуацией и «прошерстить Facebook» в поисках дискуссий на эту тему.

Напомним, ранее Ницой с гордостью рассказывала, как она работала в детском лагере в Карпатах и установила в нём «украиноязычный режим», запретив всем воспитателям говорить на русском языке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ницой регулярно делает резкие и подчас абсурдные антироссийские высказывания, которые пользуются популярностью у украинских СМИ и политиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинская писательница оштрафовала вожатых за русский язык