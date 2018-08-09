В Литве заявляют о прекращении массовой эмиграции

Вильнюс, , 17:41 — REGNUM Третий месяц подряд в Литве фиксируется большее число иммигрантов, нежели эмигрантов, что позволило ряду литовских чиновников сегодня, 9 августа, заявить, что массовость эмиграции в Литве, наконец, прекращается, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По новейшим данным департамента статистики Литвы, в июле 3929 человек покинуло страну, а прибыло 4253. Такая тенденция, когда иммиграция выше эмиграции, наблюдается уже третий месяц подряд, что позволило литовским чиновникам рассуждать об улучшении жизни в Литве и начале постепенного возврата эмигрантов.

Правда, департамент статистики не уточняет, кто эти прибывшие и зарегистрировавшие своё прибытие в Литву люди. Сколько из этих 4253 человек гастарбайтеров, а сколько действительно граждан Литвы, которые вернулись на постоянное место проживания в Литву. Кроме прочего, не учтено количество лиц, которые прибыли временно в Литву — воспользоваться относительно дешёвыми (по сравнению, например, с Великобританией или Германией) медицинскими услугами. В Литве, например, в летние месяцы из-за наплыва ранее эмигрировавших литовцев часто становится проблематично попасть к местным стоматологам, у которых визиты клиентов (по большей части временно вернувшихся литовских эмигрантов) расписаны на несколько недель вперёд.