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Миграция из Италии за десять лет выросла втрое

Общество

Ежегодно страну покидают более 100 тысяч человек

Миграция из Италии за десять лет выросла втрое
tookapic
Чемоданы собраны

Рим, 9 августа 2018, 17:06 — REGNUM  По оценкам статистиков, миграция из Италии за последние десять лет выросла почти втрое — с 39 до 114 тысяч человек в год, сообщает Il Sole 24 Ore в четверг, 9 августа.

С каждым годом миграция из Италии становится всё «моложе», отмечает издание — по данным за 2016 год, более трети уехавших — граждане в возрасте до 34 лет.

Кроме того, миграция становится всё более «образованной» — около трети уезжающих прошли все стадии обучения в университете.

Целью эмиграции итальянцев из родной страны в большинстве случаев является более высокооплачиваемая работа.

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Политическая жизнь Италии
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