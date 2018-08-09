Миграция из Италии за десять лет выросла втрое

Рим, , 17:06 — REGNUM По оценкам статистиков, миграция из Италии за последние десять лет выросла почти втрое — с 39 до 114 тысяч человек в год, сообщает Il Sole 24 Ore в четверг, 9 августа.

С каждым годом миграция из Италии становится всё «моложе», отмечает издание — по данным за 2016 год, более трети уехавших — граждане в возрасте до 34 лет.

Кроме того, миграция становится всё более «образованной» — около трети уезжающих прошли все стадии обучения в университете.

Целью эмиграции итальянцев из родной страны в большинстве случаев является более высокооплачиваемая работа.