В 2019 году на ремонт петербургских крыш потратят 1,5 млрд рублей

Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM На ремонт петербургских крыш в 2019 году планируют потратить не менее 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Денис Шабуров, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это немало. В среднем 10 млрд рублей стоит весь капитальный ремонт, то есть это 15% от общей суммы. Хотя кровля — это лишь один из 13 видов работ», — сказал Шабуров.

В 2018 году на починку 483 кровель в Петербурге Фонд капремонта направил 1 млрд 138 млн рублей. Шабуров заметил, что дороже всего в северной столице заменить лифты или привести в порядок фасад, особенно если речь идет о культурном наследии.

По словам Шабурова, Фонд капремонта уже активно готовит проекты, чтобы объявить конкурсы на работы по программе капремонта на 2019 год уже в октябре.