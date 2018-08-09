Четверг, 9 Августа 2018 года
17:00:01 МСК

В 2019 году на ремонт петербургских крыш потратят 1,5 млрд рублей

Общество

Фонд капремонта решил увеличиь сумму, выделяемую на починку кровель

В 2019 году на ремонт петербургских крыш потратят 1,5 млрд рублей
Ремонт крыши

Санкт-Петербург, 9 августа 2018, 16:38 — REGNUM  На ремонт петербургских крыш в 2019 году планируют потратить не менее 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Денис Шабуров, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это немало. В среднем 10 млрд рублей стоит весь капитальный ремонт, то есть это 15% от общей суммы. Хотя кровля — это лишь один из 13 видов работ», — сказал Шабуров.

В 2018 году на починку 483 кровель в Петербурге Фонд капремонта направил 1 млрд 138 млн рублей. Шабуров заметил, что дороже всего в северной столице заменить лифты или привести в порядок фасад, особенно если речь идет о культурном наследии.

По словам Шабурова, Фонд капремонта уже активно готовит проекты, чтобы объявить конкурсы на работы по программе капремонта на 2019 год уже в октябре.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Реформа ЖКХ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить