Детский сад на 240 мест строят в Иванове

Иваново, , 16:35 — REGNUM Строительство детского сада на 240 мест стартовало в Рождественском микрорайоне Иванова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. 6 августа, стройплощадку посетил глава города Иванова Владимир Шарыпов.

Этот детский сад будет первым в новом микрорайоне. Из 240 мест более четверти, 68 мест, выделены в ясельных группах — для детей до трех лет.

«Одной из задач, поставленных главой региона Станиславом Воскресенским, является постепенное сокращение очереди в дошкольные учреждения для детей от 1,5 лет. В Иванове это возможно только путем строительства новых детских садов», — добавил Владимир Шарыпов. Очередь в детские сады для детей от трех до семи лет в городе отсутствует.

Детсад в Рождественском микрорайоне строится в рамках программы стимулирования жилищного строительства Минстроя России. Сумма контракта на подрядные работы составила более 86 млн рублей: на эти средства будет смонтирована коробка здания, кровля, окна и наружные коммуникации. Коробку будущего сада планируется возвести уже в текущем строительном сезоне.

«К сожалению, действующие федеральные программы предполагают лишь частичное финансирование строительства социальных объектов. Завершить возведение садика планируется в 2019 году по программе министерства образования, соответствующая заявка уже подана в ведомство», — пояснил Владимир Шарыпов.

Общая площадь трехэтажного здания детского сада составит 1,6 тысячи квадратных метров. Проектом предусмотрен лифт, который обеспечит людям с ограниченными возможностями здоровья доступ на все этажи садика. При отделке будут применяться современные сертифицированные материалы, долговечные и экологически чистые, легко поддающиеся гигиенической обработке и отвечающие противопожарным требованиям.

Детский сад будет рассчитан на 12 групповых ячеек для пяти возрастных групп детей от полутора до семи лет, в том числе четыре ясельные группы. Полы первого этажа будут оборудованы подогревом, здесь планируется разместить группы раннего возраста. В каждой группе запланирована отдельная спальня, раздевалка, игровая и туалетная комнаты. Проектом предусмотрен физкультурный и музыкальный залы, компьютерный класс, а также медицинский блок, мини-прачечная, кухня. Для удобства подачи горячего питания с кухни в группы предусмотрен малый грузовой лифт. На прилегающей территории появятся игровые и физкультурные площадки, будут установлены веранды.