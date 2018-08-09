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Власти Пизы приступили к расселению цыганского лагеря

Общество

Семью с пятью несовершеннолетними детьми выселили из трейлера и передали на попечение социальных служб

Власти Пизы приступили к расселению цыганского лагеря
Цыганский табор. Открытка автор Попп

Пиза, Италия, 9 августа 2018, 16:24 — REGNUM  Муниципальная полиция Пизы приступила к расселению одного из цыганских лагерей, сообщает Il Fatto Quotidiano в четверг, 9 августа.

В июле мэр города Микеле Конти дал соответствующие полномочия управлению по безопасности муниципалитета. Заявленная цель мероприятий — пресечение мелкой преступности.

Первыми выселенными из лагеря стали 13 членов семьи боснийского происхождения, в том числе пятеро несовершеннолетних детей. Они жили в трейлере на территории лагеря. Теперь помощь им будут оказывать социальные службы.

Местные власти говорят о желании восстановить законность на всей территории муниципалитета. Ранее здесь же, в Пизе, впервые приступили к реализации выдвинутой главой МВД Маттео Сальвини идеи «переписи цыган», напоминает издание.

В июне после ряда происшествий с участием цыган Сальвини заявил, что государство «понятия не имеет», сколько в Италии цыган и чем они занимаются. Упреки в расизме министр отвергает: по его словам, от цыган не требуют ничего иного, чем от представителей любых других народов.

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Миграционный кризис в Европе
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