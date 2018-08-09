Программу капремонта петербургских домов в 2018 году выполнили на 78%

Санкт-Петербург, , 16:24 — REGNUM Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Петербурге, запланированная на 2018 год, выполнена на 78%. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капремонта Денис Шабуров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Всего к 9 августа региональный оператор передал подрядчикам для работы 2 тыс. 476 объектов. Лучше всего в городе справляются с заменой внутридомовых систем теплоснабжения, здесь программа выполнена на 82%. Хуже ситуация с фасадами — к августу в среднем отремонтировали 55% из них. Полностью завершены работы только в 36 домах.

Крыши отремонтированы на 75% от запланированного. «В этом году лето было менее дождливо, чем в предыдущие годы, это отчасти тоже сказалось на капремонте кровель. Надеемся, что тот темп, который существует по выполнению и приемке работ, мы сохраним», — заметил Шабуров.

Из 160 домов, где должны были поменять лифты, документы об окончании работ поступили из 68 зданий. Там лифты уже запущены.

В Фонд поступила исполнительная документация по 1 тыс. 298 объектам, согласно которой на ремонт к сегодняшнему дню потратили 2 млрд 600 млн рублей. Сэкономить удалось 1,3 млрд рублей, их уже учли, но в Фонде ожидают, что, как всегда, по итогам года образуется дополнительная экономия, и еще одну корректировку можно будет провести в конце года.

Наиболее часто экономить удается во время конкурсных процедур. Кроме того, в ходе ремонта инженерных систем собственники нередко не пускают к себе домой рабочих, подписывают бумагу об ответственности, но не позволяют менять у себя радиаторы и стояки. Кое у кого они, вопреки закону, зашиты плиткой, и жители также отказываются разрушать керамические плоды своего внутриквартирного ремонта ради замены стояка и коммуникаций.