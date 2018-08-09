Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа приурочат к 200-летию Грозного

Грозный, , 16:13 — REGNUM Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа состоится в Чечне 4−5 октября. Форум перенесли с сентября на октябрь по просьбе властей Чечни, чтобы приурочить мероприятие к юбилею города Грозный. Об этом было решено в ходе совещания в Министерстве по делам Северного Кавказа, которое прошло под руководством первого заместителя министра Одеса Байсултанова 9 августа.

По его словам, перенос фестиваля решено сделать ради того, чтобы придать ему особый статус, а также для того, чтобы праздник стал еще более ярким и красочным, чтобы показать национальные и культурные традиции, гостеприимство народов Северного Кавказа.

Основные мероприятия фестиваля планируется проводить на центральных площадках Грозного. В ближайшее время участники совещания выедут в Чечню для осмотра объектов, на которых планируется проведение фестиваля, и решения организационных вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа проводится ежегодно в одном из субъектов Северо-Кавказского федерального округа. В программе спортивного и культурного праздника соревнования по 12 видам спорта, в том числе, национальным, а также культурная программа. Для гостей фестиваля будут организованы национальные подворья, выставки народного творчества, выступления артистов из субъектов СКФО.

Читайте также: Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа могут перенести на октябрь

Рассмотреть возможность переноса праздника на октябрь ранее просил глава Чечни Рамзан Кадыров. Фестиваль должен занять одно из главных мест в программе праздничных юбилейных мероприятий по случаю 2000-летия Грозного, которое отмечается 5 октября, отметил Кадыров.