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Суд Краснодара оставил футболиста Смолова без прав

Общество

Спортсмен покинул место аварии, сославшись впоследствии на своё плохое самочувствие после ДТП

Суд Краснодара оставил футболиста Смолова без прав
Вячеслав Кондратьев. Скорость не ограничена, но... помни о безопасности! (фрагмент). 1959

Краснодар, 9 августа 2018, 15:52 — REGNUM  В Краснодаре суд лишил футболиста ФК «Краснодар» и сборной России Федора Смолова прав на управление автомобилем. Об этом сообщили 9 августа в Октябрьском районном суде города.

Отмечается, что решение лишить футболиста прав на один год было принято в связи с ДТП, которое Смолов совершил в начале августа, когда его автомобиль BMW врезался в дорожное ограждение в столице Краснодарского края. Тогда спортсмен покинул место аварии, сославшись впоследствии на своё плохое самочувствие после ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте нашумевшей аварии в столице Краснодарского края нападающий ФК «Краснодар» и сборной России Федор Смолов сделал селфи с неизвестным молодым человеком. Фотография запечатлела молодых людей на фоне разбитого автомобиля BMW.

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