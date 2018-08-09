Сторонника ИГ* осудили за подготовку теракта в Казанском соборе Петербурга

Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM В Санкт-Петербурге вынесен очередной приговор по уголовному делу о подготовке взрыва в Казанском соборе. На скамью подсудимых сел 18-летний Евгений Ефимов. Приговор молодому человеку огласил Московский окружной военный суд на базе Ленинградского окружного военного суда.

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Служители Фемиды признали Ефимова виновным по двум статьям УК РФ в изготовлении взрывчатки и приготовлении к совершению теракта в храме и приговорили его к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима. Кроме этого, несостоявшийся террорист должен заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Свою вину молодой человек признал и в последнем слове попросил прощения у жителей Санкт-Петербурга. Дело слушалось в особом порядке.

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Как сообщало ИА REGNUM, деятельность законспирированной ячейки сторонников террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавшей совершить резонансные теракты в Казанском соборе Петербурга, а также убийства граждан и подрывы бомб в местах массового нахождения людей, была выявлена и пресечена сотрудниками ФСБ 15 декабря. Среди задержанных оказался и Евгений Ефимов. По решению суда он был взят под стражу.

Всего фигурантами по уголовному делу проходили пять человек. Ранее, в июне 2018 года, Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении уроженца Дагестана Шамиля Омаргаджиева, который знал о намерении Ефимова совершить теракт в храме, но не сообщил об этом в правоохранительные органы. Помимо несообщения о преступлении, его обвиняли в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в исправительной колонии общего режима со штрафом в 50 тыс. рублей. Уголовные дела в отношении Фируза Калавурова и Алисхана Эсмурзиева слушаются в Смольнинском и Кировском районных судах Санкт-Петербурга.

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