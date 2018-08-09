Жириновский требует снять «Прямой эфир» с Малаховым

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР

Москва, , 15:47 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к руководству телеканала «Россия» с предложением уменьшить количество программ с участием ведущего Андрея Малахова, речь, в частности, идет о том, чтобы он прекратил вести передачу «Прямой эфир», передает корреспондент ИА REGNUM 9 августа.

«Резко отрицательное влияние программ Малахова на умы населения так велико, что может быть приравнено к преступлению», — считает Жириновский.

При этом, он оговорился, что «Андрей Малахов — прекрасный ведущий развлекательного формата».

"Пусть он продолжает вести субботние шоу. Но программа «Прямой эфир» с его участием — это удар по жителям всей страны», — полагает Жириновский.

По его мнению, Малахов эксплуатирует самые низменные и грязные инстинкты человеческой души — «желание посплетничать, покопаться в чужом белье, ознакомиться с неприглядными сторонами жизни наших людей».

Нигде в мире нет таких скверных телепередач, уверен депутат Госдумы, «так как подобные программы просто убивают общество».