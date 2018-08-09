В Росгвардии назвали имена погибших в Кабардино-Балкарии сотрудников

Нальчик, , 15:27 — REGNUM Погибшие в Кабардино-Балкарии сотрудники Росгвардии были опытными альпинистами, не раз участвовали в спецоперациях по ликвидации бандформирований и по спасению граждан, в том числе и в горных районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

В ведомстве также назвали имена погибших. Это старший прапорщик Евгений К., который являлся старшим инструктором по альпинизму инструкторско-методической группы архангельского отряда спецназа Северо-Западного округа войск национальной гвардии. Он был мастером спорта России по альпинизму, инструктором-методистом по альпинизму 3 категории.

Прапорщик Памир С. — инструктор по горной подготовке взвода спецназа учебного центра Южного округа войск национальной гвардии. Прапорщик Александр П. — старший инструктор инструкторско-методической группы армавирского отряда спецназа Южного округа войск национальной гвардии.

Сержант Вадим А. — разведчик грозненского отряда спецназа Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии, кандидат в мастера спорта России по альпинизму, инструктор горной подготовки. По данным ведомства, в 2001 году он лично уничтожил эмира Шатуевского района.

Все погибшие имели государственные награды за выполнение боевых и служебных задач. Трое из них имели семьи и детей. Руководство Росгвардии выразило искренние соболезнования семьям погибших, их родным и близким и пообещало оказать всю необходимую помощь.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе учебно-тренировочного сбора по повышению квалификации инструкторов горной подготовки 8 августа в горах Кабардино-Балкарии погибли четверо военнослужащих-контрактников. Во время схода лавины сотрудники Росгвардии сорвались с высоты 4,5 тыс. метров между горами Дых-Тау и Пик Пушкина.