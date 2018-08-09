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Назарбаев: необходимо продолжить гуманизацию уголовного законодательства

Общество

За семь лет преступность в Казахстане выросла на 43%

Назарбаев: необходимо продолжить гуманизацию уголовного законодательства
Цитата из х/ф «Калина красная». Реж. Василий Шукшин. 1974. СССР
На свободу с чистой совестью

Астана, 9 августа 2018, 15:07 — REGNUM  В Казахстане важно продолжать работы по гуманизации уголовного законодательства, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент Казахстана встретился с генеральным прокурором Казахстана Кайратом Кожамжаровым, который отчитался перед главой государства о проводимой работе по реформированию уголовного процесса. По его данным, уголовная преступность в 2018 году сократилась на 10%.

Напомним, по данным комитета правовой статистики и специальным учёта ГП Казахстана, с 2011 по 2017 год преступность в Казахстане выросла на 43%, а в Алма-Ате ­ — на 115%. Раскрываемость преступлений в 2017 году в среднем по Казахстану составила 25%, в Алма-Ате — 15%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане резко растет преступность. Особенно в Алма-Ате

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Гуманизация уголовного законодательства в Казахстане
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