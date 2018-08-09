В Калуге отметили 36-летие хиротонии митрополита Климента

Калуга, , 15:01 — REGNUM В мужском монастыре Успения пресвятой Богородицы Калужская Свято-Тихонова пустынь 8 августа прошли праздничные богослужения по случаю 36-летия архиерейской хиротонии (дня вхождения в духовный сан епископа) митрополита Калужского и Боровского Климента, главы Калужской митрополии. В торжествах приняли участие руководители органов государственной власти и местного самоуправлении.

От имени депутатов Городской думы Калуги, митрополита поздравил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

«Калужане высоко ценят ваш неустанный труд по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, — передает пресс-служба Городской думы Калуги слова Иванова, — на протяжении многих лет вы несете свою высокую духовную миссию на калужской земле, учите людей добру, любви, искренности, милосердию. Мы также глубоко признательны вам за активную работу по восстановлению и реставрации калужских святынь: жители Калуги и гости нашего города искренне восхищаются красотой калужских храмов».

В ответном слове митрополит Климент поблагодарил всех за теплые слова и добрые пожелания. Кроме того, он поблагодарил духовенство, монашествующих и мирян, за молитвы, которые они возносят за своего архипастыря и ту помощь, которую каждый несет на месте своего послушания, что помогает Калужской митрополии нести свое служение.

Также 8 августа в селе Льва Толстого был освящен храм в честь трех святителей — святых Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Василия Великого.