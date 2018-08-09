На выходные в Москве обещают 13-15 градусов тепла

Москва, , 14:39 — REGNUM В Москве уже с начала следующей рабочей недели станет прохладнее. В дневные часы температура воздуха не поднимется выше 20−25 градусов. Такие прогнозы дают синоптики на 13 и 14 августа.

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При этом заметно прохладная, антициклонная погода ожидает москвичей и гостей столицы уже в ближайшие дни, однако пока только ночью. Воздух в ночные часы не прогреется выше +13−15 градусов. А вот дни будут по-летнему жаркие. 11 и 12 августа столбики термометров поднимутся до 29 градусов. Осадков в выходные дни не ожидается.

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Добавим, что в выходные атмосферное давление начнёт падать, ветер развернется на западный и юго-западный, его скорость составит 5−10 м/с.

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