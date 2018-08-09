Сероводородные атаки: какие меры принимают в Оренбуржье?

Оренбург, , 14:36 — REGNUM В Оренбурге ведут борьбу с сероводородным зловонием в воздухе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Экологической службе Оренбургской области, мониторинг экологической ситуации проводится в круглосуточном режиме, в ночь на 9 августа вновь в пробах выявлена запредельная концентрация сероводорода.

Экологическая служба делала замеры шесть раз в течение ночи. В двух пробах, которые взяты недалеко от очистных сооружения «Оренбург Водоканала», вновь зафиксировано превышение ПДК — в 7,7 и 9,5 раза. Несмотря на такой результат, жалоб от населения в эту ночь на зловоние не поступало.

Справедливости ради отметим, что вечером 8 августа в областном центре прошёл дождь и заметно похолодало. Штиль сменила ветреная погода.

Напомним, ранее на предприятии заявляли, что выброс сероводорода на очистных сооружениях технологически не возможен. Однако в областном минприроды сделали иной вывод, заявив, что, судя по замерам воздуха, шлейф неприятного запаха тянется именно от очистных сооружений. В очистных сооружениях собираются все нечистоты города, там происходит гниение, выделяется сероводород. При жаре происходит испарение, а вечером при снижении температуры воздуха, воздух с концентрацией сероводорода прижимается к земле и эта масса движется на город. В ведомстве подчеркнули, что атаки с зафиксированными концентрациями не могут вызвать серьёзных последствий.

Как сообщили в ООО «Оренбург Водоканал», на предприятии принимают меры по устранению неприятного запаха в санитарно-защитной зоне очистных сооружений канализации. В частности, на всей площадке очистных сооружений увеличена норма подачи реагента, нейтрализующего запах, смонтированы дополнительные временные перекрытия приёмной камеры очистных сооружений канализации. Ведётся регулярный мониторинг ситуации современными методами инструментального контроля. В плановом порядке выполняется инвестиционная программа: завершены работы по реконструкции объектов механической очистки сточных вод перед их подачей на очистные сооружения.

«Системно реализуемый предприятием комплексный подход позволяет минимизировать неприятные для горожан запахи, которые усилились в условиях установившихся аномальных погодных условий — высокой температуры и отсутствия ветра», — сказали в пресс-службе предприятия.

Сегодня, 9 августа, руководство водоканала отчиталось о принимаемых мерах перед губернатором Юрием Бергом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, для выяснения причин повышенного выделения сероводорода при приеме и обработке сточных вод из головной организации — ООО УК «Росводоканал» прибыл главный специалист по эксплуатации, ранее работавший начальником цеха очистных сооружений города Оренбурга.

«Все эти меры можно будет назвать достаточными только после того, как содержание в воздухе сероводорода не будет превышать предельно допустимую концентрацию, и прекратятся жалобы от горожан», — заявил глава региона.

Стоит отметить, что помимо Оренбурга тревожная экологическая ситуация сложилась и на востоке области — в Орске. Там население также жалуется на неприятный запах воздуха. В Управлении природнадзора по региону указали на неблагоприятные метеоусловия. В Орске, как и в Оренбурге, зловоние вызвано жарой и штилем.

С 23 по 29 июля в городе фиксировали превышение ПДК сероводорода и оксида углерода. У ОАО «Орскнефтеоргсинтез», ЗАО «Завод синтетического спирта», АО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» запрошена информация о получении прогнозов и выполнении мероприятий по сокращению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий с приложением результатов производственного контроля от источников выбросов и на границе санитарно-защитной зоны. В случае выявления нарушений предприятия будут привлечены к административной ответственности, сообщили в администрации Орска.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге называют причины выброса сероводорода, но без источника