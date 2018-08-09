Жители Ярославля судятся с мэрией по поводу точечной застройки в центре

Ярославль, , 14:33 — REGNUM В Ярославле завершается судебный процесс по иску жителя города к департаменту архитектуры и земельных отношений Ярославля об отмене разрешения на строительство «Дома на набережной» в квартале, ограниченном Волжской набережной, улицами Суркова и Красный съезд.

Иск подан одним из жителей соседнего с местом стройки дома, территорию двора которого сильно урезала стройка. К требованиям присоединились и другие старожилы. Истцы полагают, что мэрия при выдаче разрешения нарушила требования Градостроительного кодекса.

Территория, на которой расположен дом, относится по правилам землепользования и застройки к общественно-деловой зоне. Строительство жилого дома является условно-разрешенным видом использования. Для получения разрешения на строительство жилого дома в такой зоне требуется проведение публичных слушаний. Но в этом случае слушания не проводились, а, значит, мэрия не имела право выдавать такое разрешение», — сказала корреспонденту ИА REGNUM юрист жильцов Татьяна Чекмарева.

В департаменте архитектуры полагают, что не нарушили закон. Там говорят, что публичные слушания проводить не требовалось, потому что место под застройку находится в исторической зоне.

«Это регулируется не Градостроительным кодексом, а законодательством об объектах культурного наследия, и строительство там согласовывается с департаментом охраны объектов культурного наследия или министерством культуры. На момент выдачи разрешения на строительство такие согласования были», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля Александр Скворцов.

Жители недоумевают: почему при строительстве в исторической зоне их мнение не играет никакой роли. Юрист говорит, что в аналогичной ситуации прокуратура оспаривает выдачу разрешения на строительство дома рядом с усадьбой Сорокина на Большой Октябрьской в Ярославле именно по причине не проведения публичных слушаний. Жильцы написали по этому поводу письмо в прокуратуру, но пока не получили ответа.

Интересно, что весной 2017 года мэрия отказала «Дому на набережной» в выдаче разрешения на строительство как раз на основании того, что собранные застройщиком документы не соответствовали Градостроительному кодексу и градостроительному плану земельного участка. Однако уже летом 2017 года разрешение на строительство было выдано.

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