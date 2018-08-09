Ямал заполонили «однорукие бандиты»: люди проигрывают миллионы рублей

Салехард, , 14:35 — REGNUM Ямальские общественники уже несколько месяцев борются с «однорукими бандитами». Игровые автоматы под видом терминалов бинарных опционов оккупировали магазины и супермаркеты городов ЯНАО. Взрослые и дети просаживают в играх тысячи рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Официально казино и прочие азартные игры на Ямале запрещены — автономный округ вне игорных зон. Автоматы, которые в ЯНАО можно встретить на каждом углу, маскируются под устройства для биржевого трейдинга. В интервью телекомпании «Луч» житель города Тарко-Сале признался, что проиграл в «трейд боксах» уже пять миллионов рублей, другой мужчина дарит «одноруким бандитам» более 50 тысяч рублей ежемесячно. Причём никто ещё ни разу не видел выигравших, но люди отдают тысячи, миллионы рублей.

Правоохранительные органы бездействуют, ведь «трэйд боксы» не попадают под законодательство об азарных играх. Директора магазинов, по словам общественников, тоже не в силах повлиять на московских владельцев торговых точек, которые ставят на своих площадках подобные автоматы.