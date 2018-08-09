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Школы Улан-Удэ примут более 7 тысяч первоклассников

Общество

Межведомственная комиссия обследовала и приняла все 54 школы города

Школы Улан-Удэ примут более 7 тысяч первоклассников
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Улан-Удэ, 9 августа 2018, 14:13 — REGNUM  Более 7 тысяч первоклассников пойдут в школы города Улан-Удэ (Бурятия) 1 сентября 2018 года. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 9 августа, в мэрии Улан-Удэ.

В целом за парты в городские школы сядут порядка 61 тысячи учеников. Это на три тысячи человек больше, чем в прошлом учебном году.

В мэрии заверили, что всех школьников обеспечат учебниками в полном объёме.

К 1 августа межведомственная комиссия обследовала и приняла все 54 школы Улан-Удэ. Что касается пожарной безопасности, проведены мероприятия на сумму 398 тысяч рублей.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в ряде школ Бурятии ведётся обучение в три смены. Известно, что в 2017/2018 учебном году в третью смену обучались 1019 учеников в шести школах республики.

В июне 2018 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил ликвидировать очереди в детсады и третью смену в школах Бурятии.

Читайте ранее в этом сюжете: Бурятия не сможет ликвидировать третью смену в школах своими силами

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1 сентября 2018 года
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